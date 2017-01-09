屏東發表馬卡道族文化教材 全國首套
屏東縣內埔鄉老埤村的泰安國小在縣政府的指導下，編纂全國首套馬卡道文化教材，今天舉行發表會。
泰安國小學童在教材發表會上，演唱耆老潘阿採所口述的夜祭歌謠，屏東縣政府文化處長吳錦發表示，縣府近兩年串連社區學校復振馬卡道族，有如槓桿般帶來了強大的漣漪效應，此時故宮旁的順益博物館正展出加蚋埔特展，讓北部民眾與美日學界認識到屏東的復振成果。
泰安國小透過一年級至六年級每學期2至4節本位課程設計，從生活、飲食、歌謠、實地參訪、祭典參與等多元面向，循序漸漸地讓下一代認識到自己血液中的平埔原住民底蘊。
泰安國小校長吳耀明表示，這套馬卡道文化教材收錄簡炯仁及校友曾坤木、林玉美等文史工作者的相關研究，還有去年11月老祖祠民俗祭典的活動成果，並編寫成生動趣味的教學模式。
吳耀明表示，低年級以傳說與繪本為引導，走訪「老祖祠」與「總神大元帥」；中年級進階到了解馬卡道的信仰與生活，認識「圭茅」、「哈網」、祭壇與歌謠等有形無形文物；高年級則是深入參與祭典與綜合統整，介紹「鳳山八社」遷徙歷史、「古令埔碑」與祭典儀式等，期盼這套深入淺出的教材能啟發學童愛護鄉土的情懷，蘊育出貢獻這塊土地的文化使命。1060109
(中央社)
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