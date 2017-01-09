浩鼎案翁啟惠遭訴 檢：涉貪9300萬元
前中研院長翁啟惠疑涉貪遭訴。檢方查出，翁曾收受300萬股（3000張股票），不法獲利約9300萬元；另有1500張技術股，所幸經濟部察覺有異，翁啟惠才沒有獲利。
士林地檢署今天偵結浩鼎案，依違反證券交易法的內線交易罪起訴浩鼎董事長張念慈、總經理兼發言人黃秀美、副董事長許友恭、研發長游丞德、前醫學處處長廖宗志；另依貪污治罪條例的期約、收受賄賂等罪嫌起訴翁啟惠及張念慈。
檢方查出，翁啟惠涉嫌收受張念慈給予的300萬股（3000張股票），以當時股價一張新台幣31元換算，已不法獲利約9300萬元。
檢方也說，翁啟惠在民國100年間與張念慈達成協議，張念慈願另外以1500張技術股、約4650萬元，作為翁啟惠私下提供中研院研發抗癌疫苗關鍵材料「醣分子」生產方法的交換條件。
所幸經濟部認為發行技術股一案有疑義，翁啟惠才沒有從中獲得利益。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。