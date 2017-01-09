浩鼎案翁啟惠遭訴 檢：涉貪9300萬元

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前中研院長翁啟惠疑涉貪遭訴。檢方查出，翁曾收受300萬股（3000張股票），不法獲利約9300萬元；另有1500張技術股，所幸經濟部察覺有異，翁啟惠才沒有獲利。

士林地檢署今天偵結浩鼎案，依違反證券交易法的內線交易罪起訴浩鼎董事長張念慈、總經理兼發言人黃秀美、副董事長許友恭、研發長游丞德、前醫學處處長廖宗志；另依貪污治罪條例的期約、收受賄賂等罪嫌起訴翁啟惠及張念慈。

檢方查出，翁啟惠涉嫌收受張念慈給予的300萬股（3000張股票），以當時股價一張新台幣31元換算，已不法獲利約9300萬元。

檢方也說，翁啟惠在民國100年間與張念慈達成協議，張念慈願另外以1500張技術股、約4650萬元，作為翁啟惠私下提供中研院研發抗癌疫苗關鍵材料「醣分子」生產方法的交換條件。

所幸經濟部認為發行技術股一案有疑義，翁啟惠才沒有從中獲得利益。1060109

(中央社)