民雄傳隨機擄童或竊盜探路 警查非事實
嘉義縣民雄鄉7日有一對男女騎乘機車隨機詢問住家，民眾質疑是擄童或偷竊探路，將監視畫面PO上臉書引起關注，警方調查，2人為幼兒美語書籍推銷員，並非不法人士。
嘉義縣警察局民雄分局表示，在臉書（FB）綠豆嘉義人等社群網站傳出一段影片，指7日下午在民雄鄉北斗村光明街有一對男女共乘機車至一住戶家中，看到阿嬤帶小朋友，詢問「小朋友的父母在不在家」。
警方指出，這名阿嬤回話何事，對方回說「嘉義市圖書館有活動」後，隨即離開，小朋友母親將過程PO上臉書，質疑是隨機擄童或竊賊探路，影片引發大批網友關注及分享，造成民眾議論紛紛。
民雄分局北斗派出所調閱相關監視器，查出機車車主是住在桃園的蕭姓女子，聯繫蕭女後，她說，任職於桃園的一家文化有限公司業務推銷員，當日與男同事至民雄鄉北斗村一帶向住戶推銷幼兒美語書籍，因住戶沒興趣購買隨即離去。
警方說，蕭女與同事從北到南推銷幼兒美語書籍，今天到雲林縣斗六市推銷，只要民眾大門沒關，就會上前詢問是否要購買？若無意願，直接就會離開，可能因而遭民眾誤會。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。