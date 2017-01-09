民雄傳隨機擄童或竊盜探路 警查非事實

嘉義縣民雄鄉7日有一對男女騎乘機車隨機詢問住家，民眾質疑是擄童或偷竊探路，將監視畫面PO上臉書引起關注，警方調查，2人為幼兒美語書籍推銷員，並非不法人士。

嘉義縣警察局民雄分局表示，在臉書（FB）綠豆嘉義人等社群網站傳出一段影片，指7日下午在民雄鄉北斗村光明街有一對男女共乘機車至一住戶家中，看到阿嬤帶小朋友，詢問「小朋友的父母在不在家」。

警方指出，這名阿嬤回話何事，對方回說「嘉義市圖書館有活動」後，隨即離開，小朋友母親將過程PO上臉書，質疑是隨機擄童或竊賊探路，影片引發大批網友關注及分享，造成民眾議論紛紛。

民雄分局北斗派出所調閱相關監視器，查出機車車主是住在桃園的蕭姓女子，聯繫蕭女後，她說，任職於桃園的一家文化有限公司業務推銷員，當日與男同事至民雄鄉北斗村一帶向住戶推銷幼兒美語書籍，因住戶沒興趣購買隨即離去。

警方說，蕭女與同事從北到南推銷幼兒美語書籍，今天到雲林縣斗六市推銷，只要民眾大門沒關，就會上前詢問是否要購買？若無意願，直接就會離開，可能因而遭民眾誤會。1060109

(中央社)