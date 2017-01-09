新北鐵道馬拉松 複刻鐵軌鍍金獎座

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新北市鐵道馬拉松，今年邀甫獲世界DJ大賽台灣冠軍「DJ DinPei (丁培倫)」加入賽事，用重磅音樂服務跑者。加上台灣隱型冠軍的世足賽級咖啡紗機能跑衣，提供跑友新穎體驗。

新北市鐵道馬拉松七人組賽程為4公里到14公里不等，雙人組賽程則分別約20公里及27公里，方便不同賽程需求的民眾組隊報名參加，大會也邀熱愛台灣的外國跑者們，組成勁旅，並號召全球跑者一起「旅跑到新北」。

設計大師蕭青陽表示，透過時尚設計，讓傳統文化接力傳承，並帶動鐵道觀光。今年復刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌，製作鍍金獎座及潮酷時尚完賽禮，包括完賽獎牌、鐵道路牌環套及勵志毛巾。

新北市府觀光局今天公布，今年賽事將於4月16日上午在福隆開跑，接力路線，第一棒限定為女生接力，希望以「顏值最高」起跑者，吸引民眾參加。

新北市鐵道馬拉松接力賽與萬金石馬拉松、烏來峽谷馬拉松、金山馬拉松接力賽被列為新北市4大熱門賽事。鐵道馬拉松開創鐵道跑步風氣，引起全國多項類似賽事，今年賽事在牡丹、雙溪、貢寮與福隆等4個車站附近交接棒次。

路跑賽事訂於10日中午12時開始預填資料，24日中午12時開始報名。相關的報名資料，可以上官方網站：http://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=440，以及官方臉書「旅跑新北」。1060109

(中央社)