輕舟品茗覽湖景 優游日月潭
交通部觀光局推動低碳旅遊觀光亮點政策、補助日月潭舊船汰換為電動船，總數已來到18艘！最近有業者相中電動船寧靜無煙等優勢，新近推出品茗遊湖行程，泡最好的日月潭紅茶、覽最棒的日月潭美景。
對此，日管處認對深化潭區旅遊有正面意義。日月潭國家風景區管理處遊憩課長林洋廣表示，目前所知，前陣子才全新下水啟航的「金銀湖號」電動船，率先推出這樣的服務，另還有兩、三艘電動船也準備提供餐飲；品茗或供餐，可適當拉長遊湖時程、放鬆享受，不再像是在趕場！
日月潭包船遊湖價格，縣府公告價為7700元；金銀湖號電動船加碼提供泡茶師、品茗服務，業者開價1萬2000元開航，超過12人則每人加價1000元。
此價看似不低，但以日月潭「日月茶會」日場900元、月場1000元的入席費作基準比較，其實算是合理。
船東王景風、茶師王虹綾強調，優游覽景重在品味；船上選用的茗品，均來自知名的朝霧茶莊優質獎以上之比賽茶；該茶莊在本屆「日月潭紅茶評鑑」競賽中，勇奪台茶18號「頭等一」榮銜，另大葉種組（阿薩姆茶）也獲優等獎肯定。
(中時)
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