HBL》男子複賽10日高雄燃戰火 衛冕隊南山大軍壓境

HBL男子12強複賽10日在高雄點燃戰火，衛冕隊南山高中大軍壓境，讓南部強權備感壓力。(高中體總提供)

105學年度HBL男甲級12強複賽第一次離開聖地高雄中學，10日起首度移師高雄巨蛋，連打6天34戰，爭取八強門票，與賽12隊是王道之外，誰能很快適應新環境、新空間感，及早進入狀況，愈有利於搶搭八強班車。

12隊先分A、B兩組單循環，兩組前三名共6隊直接晉八強，後三名共6隊打外卡賽，爭最後兩席，外卡賽先由B5對A6、A5對B6，兩場敗隊淘汰，第一場贏隊再對A4、第二場勝隊對B4，兩支贏隊晉級、兩支敗隊出局。

分組如下：A組：能仁、泰山、南山、青年、光復、強恕。B組：松山、高苑、南湖、東泰、東山、后綜。

泰山教練廖文彬說，球員看來挺篤定，且胸有成竹，高三隊長陳旻洋及「小三塔」譚傑龍、韓杰諭、尤楚翔，近況都不錯，反而他自己及隨隊教師陳志忠，相對較有壓力，但拿A組前三名直接晉級深具信心。

與103學年度一樣，泰山本季也從資格賽打起，4連勝輕鬆晉級，預賽又3連勝，累計已7連勝，含預賽88：50輕取複賽同在A組的光復，66：60力克在複賽B組的南湖、資格賽75：67小贏在複賽B組的東泰。

103學年度泰資格賽起一路狂飆，20連勝直闖冠軍賽，最高領先松山17分，眼看就要寫下HBL史上最長的單季21連勝封王新猷，終場前1分多鐘卻遭菜鳥高國豪領軍的「綠色神盾」大逆襲，留下歷來最不可思議及戲劇性的冠軍賽，20勝1敗功虧一簣結束全季，亞軍隊史最佳，泰山卻迄今抱撼，也是廖文彬永遠的「痛」，但儘管不堪回首，本季仍寧可選擇正向面對，一切往前看。

松山103學年度逆轉泰山隊史4度封王，上季16連勝殺進冠軍賽，看似連莊有望，不意輸給南山，也是吞全季首敗而二連霸夢碎，本季由高三也是最後一季HBL的超級後衛高國豪領軍，捲土重來，預賽3連勝，含大比數經取複賽同在B組的東泰、東山，7日南下後已3度在三民操兵兵。

記取上季教訓，全隊超低調，高國豪說：「準備好了，但一場一場打，其他都不想。」鐵血教頭黃萬隆更只用7個字描述現階段的松山，努力努力再努力！

能仁預賽也3連勝，含末役59：56力克複賽同在A組的衛冕軍南山，及24分贏在複賽B組的后綜，8日下午抵高雄，晚上旋到三民練球，教頭林正明說，前陣子與多支大學隊練習賽，狀況還OK，且全員健康，沒傷兵困擾，複賽可全力一搏。

兩大射手謝亞軒、蘇志誠說，練習賽三分球手感OK，單場進球數3、4球起跳，希望複賽正常發揮，目標5連勝拿A組第一直接晉級。

后綜因學校體育館整修，6日即南下，集體借宿三民，多次操兵，教練朱江文表示，現有多人掛傷號，前陣子上台北打泰山舉辦的邀請賽後，即未再練習賽，暫以訓練、擺陣為主。

高三鎮隊「槍雙」溫楷倫、藍偉銘都是最一年，溫楷倫說，目標是重返101學年度首拿第七的隊史2度晉八強，給自己最佳畢業禮。南湖由教頭王顥宇領軍，7日南下後已連3天在三民操兵。

衛冕軍南山教頭許時清說，前幾天跟兩支UBA強權台師大、國體大練習賽，狀況還不錯，複賽目標先求A組前三名，直接晉八強，但未刻意設定要拿幾勝，乃至拚全勝排分組第一晉級。

(中時電子報)