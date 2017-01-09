鄭秀文扮警察反毒？明星臉女警宣導受矚目
「妳是鄭秀文嗎? 」，「扮警察，真像」，台中市民廣場日前舉辦反毒Cosplay變裝活動，第一分局員警到場宣導交安，交通組長胡淑淨有藝人鄭秀文明星臉，穿制服帥酷又亮眼，頻有民眾盯著她追問，爽朗的胡淑淨澄清不忘宣導回應「我是真警察」，大家要守交通規則！
社團國際扶輪社3460地區日前在市民廣場舉辦反毒Cosplay變裝活動，與會人士巧扮傳統小說西遊記中的唐僧、豬八戒及孫悟空等角色，手持著「吸毒一次，後悔一世」等標語；第一分局交通組員警則高舉「行人路權」、「不飆車、不酒駕」等宣導牌加入陣容。制服員警與「豬八戒」及「孫悟空」同場現身突兀逗趣，吸引民眾目光，不少遊客來要求拍照留念。
剪著俐落短髮的交通組長胡淑淨，五官深邃、個性帥酷，高瘦的外型神情酷似藝人鄭秀文。「妳是鄭秀文嗎？」、「扮警察，真的好像喔！」現場遊客驚呼知名藝人鄭秀文也來參加快閃隊伍，引來一陣騷動。
胡淑淨連忙澄清說：「我是真警察啦！」但還不忘宣導交安，提醒民眾要守交通規則。這讓現場民眾更驚訝指稱，「好像鄭秀文喔！」、「難怪這麼像警察」，女警明星臉意外讓宣導更具效果。
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(中時)
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