學測指考一例一休？勞動部：不影響

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一例一休上路，大考中心認為學測、指考均利用周末舉行，恐無法負擔加班費衍生成本，考慮調漲報名費。勞動部對此回應「不受影響」，監考人員受僱於大考中心，監考天數若未達連續6天，就不會產生休息日加班費的問題。

至於入闈出題者，勞動部指出，依勞動部7休1函釋，入闈者經勞資雙方合意，可挪移例假，最多可以連上12天班，不算違法，也可以安排休息日。

(中時)