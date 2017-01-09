推動多元教育 林佳龍：讓下一代更好
台中市政府推動多元教育政策，市長林佳龍今天說，教育目的是為讓下一代更好，透過高中職改隸、實驗教育等多元教育政策，可協助孩子適性揚才，未來在社會上扮演好各種角色。
台中市教育局長彭富源今天在市政會議進行「教育局2016施政成果暨2017施政規劃」專案報告，說明過去一年成果，並報告明年重大政策實施計畫，包括106至108年校舍更新計畫、高中職優質化方案、2018花博與2019東亞青奧相關籌備工作、實驗教育3年計畫等。
彭富源指出，台中市去年首創許多教育政策皆獲得豐碩成果，不僅陸續完成多座老舊校舍改建，也結合托育一條龍政策提供幼兒學前教育補助，其中國立高中職改隸政策，促進教育行政權統一，今年1月1日上路後，已陸續獲得教師與學生好評，桃園市與台南市政府也想跟進辦理。
林佳龍表示，教育目的並非「複製上一代基因」，而是尋思如何讓下一代更好，讓孩子找到最適合自己的生命節奏，不囿限孩子們的起跑線位置與方向，讓孩子們適性揚才，開發無限可能性。
林佳龍指出，市府推動國立高中職改隸，針對12年國教、托育一條龍向下學前教育補助，以及高教往上銜接等政策，藉由教育行政權統一，將有助於達成「就近入學」與「適性揚才」目標，讓孩子更能找到自己的興趣發展。1060109
(中央社)
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