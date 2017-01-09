大陸貴州1人感染H7N9疫情

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新華社報導，中國大陸貴州省黔南州平塘縣近日傳出1例感染H7N9流感病例。患者發病前從事禽類販賣，目前正在接受救治。

報導引述貴州省衛生和計劃生育委員會表示，黔南州醫療衛生單位近日在加強肺炎監測中，從1例不明原因肺炎病例中檢測出H7N9病毒陽性，經省、州、縣疾病預防控制、臨床專家結合流行病學調查、臨床表現、實驗室檢測結果確診為人感染H7N9病例。

報導指出，這名52歲的患者現居黔南州平塘縣，發病前從事禽類販賣經營活動，目前仍在住院救治中；所有與患者有密切接觸者經臨床觀察，均沒有出現異常。當地相關部門也已展開疫情防控和市場監測管理工作。1060109

(中央社)