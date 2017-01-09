多名藍委挺吳參選 郝龍斌：大家都愛黨
國民黨副主席郝龍斌今天針對有多位藍委力挺前副總統吳敦義投入國民黨主席選舉表示，這是民主的競爭，要做一個典範，大家都是愛黨的，不會傷害到同志的情誼。
吳敦義今天召開記者會談40年從政生涯，受故總統蔣經國栽培，並引用國父孫中山「一心一德抵艱難」，宣布投入下屆中國國民黨主席選舉。
各方支持吳敦義人馬一早擠滿記者會場，多位國民黨籍立委到場力挺，包括廖國棟、王育敏、李彥秀、林為洲、陳宜民、許淑華、黃昭順、顏寬恒、蔣萬安、馬文君等。
而日前公開在媒體前指吳敦義是最好的黨主席人選的前立法院長王金平雖未到場，但也致贈鮮花，祝吳敦義參選黨主席順利成功。
對此，也在日前表態要參選黨主席的郝龍斌，今天下午前往已故親民黨秘書長秦金生靈堂致意，在離去前，對於有多位藍委到場力挺吳敦義表示，這很好，表示國民黨所有的同志都非常有人情味，有大型活動，大家都會去捧場。
是否會擔心選情？郝龍斌說，黨內的競爭，他認為同志大家都希望是理性和平，並在民主之下公平競爭，不傷彼此同志感情。
郝龍斌指出，這是民主的競爭，要做一個典範，大家都是愛黨的，不會傷害到同志的情誼。一旁的國民黨副主席胡志強也說，大家都為了國民黨競爭，「怎麼會翻臉」。1060109
(中央社)
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