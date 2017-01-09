風場遇藻礁分布 桃園離岸風機補件再審
環保署今天審查「桃園離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」，雖然計畫風場範圍沒有白海豚棲息爭議，但因有藻礁分布，環保署決議補件再審。
政府為了發展綠能，欲於離岸廣設發電風機，去年底通過「離岸風電區塊開發政策」環評後，桃園離岸風力發電廠是政策環評通過後第一個送交環保署審查的離岸風機計畫，環保署今天舉行「桃園離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。
環評委員認為，根據計畫風場範圍潮間帶生態調查結果，部分地區發現藻礁分布，因此要求開發單位補充說明。此外，雖然風場範圍沒有中華白海豚棲息爭議，且避開許厝港國家重要濕地，但仍因部分纜線沿既成道路佈設，應就此計畫對於許厝港溼地的影響補充說明。
此外，開發單位也應重新檢測環境監測計畫內容，包含風機共振效率，全頻譜、低頻噪音等。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。