風場遇藻礁分布 桃園離岸風機補件再審

我要評比

環保署今天審查「桃園離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」，雖然計畫風場範圍沒有白海豚棲息爭議，但因有藻礁分布，環保署決議補件再審。

政府為了發展綠能，欲於離岸廣設發電風機，去年底通過「離岸風電區塊開發政策」環評後，桃園離岸風力發電廠是政策環評通過後第一個送交環保署審查的離岸風機計畫，環保署今天舉行「桃園離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

環評委員認為，根據計畫風場範圍潮間帶生態調查結果，部分地區發現藻礁分布，因此要求開發單位補充說明。此外，雖然風場範圍沒有中華白海豚棲息爭議，且避開許厝港國家重要濕地，但仍因部分纜線沿既成道路佈設，應就此計畫對於許厝港溼地的影響補充說明。

此外，開發單位也應重新檢測環境監測計畫內容，包含風機共振效率，全頻譜、低頻噪音等。1060109

(中央社)