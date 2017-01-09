全國羽球排名賽 老將薛軒億甲組封王
羽球老將薛軒億今天在全國排名賽以直落二擊敗王子維，拿下個人在全國排名賽的第6座冠軍。
106年第1次全國羽球排名賽，3日起在台北體育館進行，經過多日廝殺，甲組男/女單、男/女/混雙冠軍今天出爐，冠軍戰落敗者將在明天與從敗部打上者爭取亞軍。
男子甲組單打冠軍賽由合庫老將薛軒億與新生代好手王子維正面對決，經過兩局比拚，薛軒億以21比15、21比7擊敗王子維，笑納個人在全國排名賽的第6座冠軍。
賽後薛軒億表示，他打了很久的球了，對其他選手都有一定的認識，不過今天算是承讓了，因為他的表現雖無特別突出，但王子維狀況也不好，讓他能順利勝出。
在這次的賽事中，31歲的薛軒億已算是「老鳥」了，對此他說，他覺得生活作息很重要，像他每天按表操課，感覺和年輕選手相比也不會差太多，所以他也以此奉勸後輩，「既然決定要打球，就要好好去努力」。
由於這次排名賽攸關接下來世大運、亞運的代表權，讓薛軒億有機會代表國家征戰亞運。
對此薛軒億說，成為培訓隊後必須配合集訓、出國比賽，他現在有老婆、小孩，平日重心會在家庭上，所以是否參與還會再和家人、教練再討論看看。1060109
(中央社)
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