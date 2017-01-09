迎接丁酉金雞年 金門書法家揮毫
丁酉金雞年將到，金門縣文化局邀請本地書法家齊聚一堂，揮毫寫春聯。20多名各派書法名家，畫情揮灑；不少愛字民眾早早等在一旁，待墨乾後把春聯帶回家，增添過節氣氛。
這項春聯揮毫是由金門縣書法學會承辦，配合雞年，不少書法家多以「雞」為主題，書寫應景春聯；「雄雞唱?」、「錦雞唱曉」，「金雞」、「金鳳」隨處可見；不受生肖年影響的「花開富貴」不褪流行，好彩頭的「招財進寶」也永遠不嫌多。
「天地人一體同壽，福祿壽三星拱照」、「門迎曉日財源廣，戶納春風吉慶多」、「德門膺厚福祥雲增瑞靄」、「佳節喜增堂棣色，新春聞讀杏花聲」等，處處洋溢著新春氣息，充滿吉祥意味，都深受民眾喜愛。
參與書寫春聯的有金門縣書法學會理事長吳宗陵和金門書畫名家陳炳仁、吳鼎仁、陳添財、唐敏達、洪明燦、孫國粹、張水團、呂光浯、陳玉貞、楊清國、翁坤成、洪壽森、董加添、許永贊、洪三袁、陳志鈺、謝華東等人，行、楷、草書各式字體都有，各有特色。
其中，吳宗陵用左手書寫、陳志鈺左右開弓，讓人大開眼界。看到書法家熱烈參，文化局長呂坤和一時手癢，應同好要求也上場小試身手，書寫「一家和睦一家福，四季平安四季春」等字。美術系出身的他笑說，自從擔任局長後2年沒握筆，手感生疏不少，「以後還是要多練字」。
這項活動限定民眾每人最多索取5幅春聯。不少民眾在活動開始時，早早就隨待書法家左右，幫他們磨墨，把寫好的春聯排列地上；不一會工夫，整個文化局地上都是春聯。民眾等待墨乾，把喜愛的春聯帶回家，準備過年時張貼，增添年節氣氛。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。