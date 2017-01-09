迎接丁酉金雞年 金門書法家揮毫

丁酉金雞年將到，金門縣文化局邀請本地書法家齊聚一堂，揮毫寫春聯。20多名各派書法名家，畫情揮灑；不少愛字民眾早早等在一旁，待墨乾後把春聯帶回家，增添過節氣氛。

這項春聯揮毫是由金門縣書法學會承辦，配合雞年，不少書法家多以「雞」為主題，書寫應景春聯；「雄雞唱?」、「錦雞唱曉」，「金雞」、「金鳳」隨處可見；不受生肖年影響的「花開富貴」不褪流行，好彩頭的「招財進寶」也永遠不嫌多。

「天地人一體同壽，福祿壽三星拱照」、「門迎曉日財源廣，戶納春風吉慶多」、「德門膺厚福祥雲增瑞靄」、「佳節喜增堂棣色，新春聞讀杏花聲」等，處處洋溢著新春氣息，充滿吉祥意味，都深受民眾喜愛。

參與書寫春聯的有金門縣書法學會理事長吳宗陵和金門書畫名家陳炳仁、吳鼎仁、陳添財、唐敏達、洪明燦、孫國粹、張水團、呂光浯、陳玉貞、楊清國、翁坤成、洪壽森、董加添、許永贊、洪三袁、陳志鈺、謝華東等人，行、楷、草書各式字體都有，各有特色。

其中，吳宗陵用左手書寫、陳志鈺左右開弓，讓人大開眼界。看到書法家熱烈參，文化局長呂坤和一時手癢，應同好要求也上場小試身手，書寫「一家和睦一家福，四季平安四季春」等字。美術系出身的他笑說，自從擔任局長後2年沒握筆，手感生疏不少，「以後還是要多練字」。

這項活動限定民眾每人最多索取5幅春聯。不少民眾在活動開始時，早早就隨待書法家左右，幫他們磨墨，把寫好的春聯排列地上；不一會工夫，整個文化局地上都是春聯。民眾等待墨乾，把喜愛的春聯帶回家，準備過年時張貼，增添年節氣氛。1060109

(中央社)