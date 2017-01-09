紐約台客逐夢 影集式音樂劇呈現
4名在紐約各自追夢、誤打誤撞成為室友的台客，他們在異地嚐盡各種失敗，仍然可以唱著歌繼續勇敢做自己，他們的故事成為音樂劇，1月13日到15日在高雄駁二特區正港小劇場登場。
藝術總監詹(吉吉)君於2009年被華盛頓國家歌劇院簽約成為歌手，她回台創立的「唱歌集音樂劇場」，陸續推出膾炙人口的音樂劇，今年劇團推出影集式原創音樂劇「紐約台客」，融合藝術與生活化的題材，用影集式音樂劇呈現，是大膽的嚐試。
「紐約台客」以4名在紐約追夢的室友，一起在異地打拚為基調，雖然沮喪、有挫折，但是他們勇於做自己，繼續追逐夢想中人生。
「紐約台客」以屢試鏡屢失敗的藝術學院畢業生、被劈腿趕出住所的甜點店女服務生、身兼律師與同志酒吧的變裝皇后，與其花美暖男朋友兼經紀人4名在美國紐約闖蕩的台灣人為題材。
他們以形象鮮明的角色，努力在生活裡殺出一條血路、應付不同國度不同文化帶來的挑戰，卻總能在紐約這間小公寓裡找到互相依靠的情境，以幽默、趣味與自嘲的方式演繹情節，忘卻生活中的壓力和不愉快，故事生動活潑。
音樂創作及編曲融入紐台混搭曲風，還包括流行、爵士、百老匯等風格，饒富創意。1060109
(中央社)
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