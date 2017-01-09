送暖街友 人安基金會、台灣芒草心慈善協會21、22日尾牙溫暖團圓
年關將近，以街頭為家的街友卻難享團圓溫暖，長期關懷的台灣芒草心協會與人安基金會匯集社會愛心，將分別於21、22日「辦桌」邀街友吃尾牙、過好年，不少名人親身號召社會支持，也有人將端出拿手菜以行動響應愛心。
人安基金會於每年歲末年終，均為獨老、街友、單親媽媽辦理愛心尾牙，今年邁入第27年卻告急，募款狀況與往年相比「腰斬」；去年底不少名人加持後，截至目前所需3000多萬元經費，僅募得約6成左右，仍有不小缺口。
知名藝人苗可麗今天前往萬華雁鴨公園，為今年「寒士吃飽30」愛心尾牙發出第一張邀請單，鼓勵單親媽媽「永不放棄」，同時呼籲社會大眾寒冬送暖，助寒士歲末溫飽。
人安基金會與創世、華山基金會策略聯盟，舉辦「第27屆寒士吃飽30」愛心尾牙。但人安表示，台灣去年度代表字由「苦」字奪下第一，景氣寒冬、失業率高升，尾牙募款情況大不如前，呼籲更多人認桌、認紅包，以行動支持。
人安指出，大台北地區尾牙邀請單今天起正式發放，符合資格的「寒士」包括街友、社會邊緣人、獨居長輩與單親媽媽均可領單；22日將於全台16處席開3650桌，邀4萬名寒士過年前能有頓溫暖的團圓飯，並將發放500元應急紅包。
此外，台灣芒草心慈善協會與人生百味、台灣夢想城鄉營造協會攜手，連續第3年舉辦「無家者人權尾牙」，21日晚間邀500名無家服務對象參加。今年照往例由藝文界人士準備約30至50人份拿手菜，於台北車站並以Buffet形式進行。
目前已有近20位導演、作家等名人，當天將端出自己的拿手菜，陪伴街友一起圍爐，預計將要出3800份菜，成為近3年最熱烈一年。包括導演吳念真的炒米粉與白菜滷、柯一正咖哩牛肉、林正盛蜜汁燉肉、吳乙峰吳氏家傳滷肉；作家平路的瑤柱高麗菜飯、廖玉蕙麻油雞、方梓紅麴馬鈴薯燒肉、蔡珠兒、小野、詹宏志、胡慧玲、番紅花也將端出拿手好菜。
(中時)
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