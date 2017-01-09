大陸成功製造出原子筆尖圓珠
中國大陸經過5年的努力，終於可以製造出原子筆的筆尖圓珠。根據中央社引述人民日報報導，大陸原子筆的筆尖圓珠研發製造，經過5年無數失敗，終於在2016年9月完成。
據報導，大陸經過十多次的大規模煉鋼，第一批鋼材終於出爐，用太鋼原料生產出來的筆芯正在進行極限測試，在同一個角度下，每支筆芯都要連續不斷地書寫800公尺不斷線，現在已經是第6輪的測試。
太鋼集團技術中心高級工程師王輝綿表示，筆頭的生產是國外的核心機密，必須自主開發一套前所未有的煉鋼工藝。沒有任何參考，只能不斷地積累數據、調整參數、設計工藝方法。
一些筆頭企業已經開始使用中國筆頭，在未來2年有望完全替代進口。
中國大陸早在2010年即著手進行原子筆筆尖圓珠的研發，因為大陸每年生產380億支原子筆，但筆尖圓珠90%依賴進口。2011年，大陸科技部啟動「制筆行業關鍵材料及製備技術研發與產業化」，針對「圓珠」和「球座體」兩個主要部分，開發「易切削不鏽鋼」的特殊鋼材。
根據報導，大陸太鋼集團經過十多次煉鋼後，第一批「易切削不鏽鋼」出爐，這些直徑2.3公厘的不鏽鋼鋼絲，將會貼上中國大陸製造的標誌。
(中時電子報)
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