傳承瓷繪美學 徐瑞芬嘉義家職師生展
旅居紐西蘭的瓷繪師徐瑞芬返台後，推行瓷繪藝術不遺餘力，今天在母校嘉義家職與學生一起舉辦瓷繪藝術展，以傳承瓷繪美學藝術為目標。
嘉義出身的徐瑞芬，1989年舉家搬遷到紐西蘭，2002年開始學瓷繪，2006年取得執照，2007年擔任奧克蘭彩繪瓷藝協會（Auckland Porcelain Art Association）會長，成為該會首位華裔會長。
徐瑞芬善用「金粉」與細緻飽和的筆力，讓瓷繪作品顯出高貴優雅的氣質。僑居紐西蘭期間，她有感於瓷繪藝術源自中國，在台灣卻鮮少傳承，於是決定返鄉傳承這項技藝，並於去年5月成立「台灣瓷繪藝術協會」，以嘉義家職為會址。
徐瑞芬今天在嘉義家職舉行師生聯展，展現師生3年來的心血結晶。她說，由於大部分學員都是繁忙中抽空學習，因此每件作品從構思到完成，快的要2個月，大部分都耗時半年以上，因此學員們都相當珍視自己的作品。
她說，自己返鄉指導瓷繪藝術，是一種對文化傳承的使命感，希望能在台灣點燃中華瓷繪美學藝術，為台灣文創貢獻再添一筆。1060109
(中央社)
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