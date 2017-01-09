笑急診患者洗澡擦破睪丸 醫師貼文惹議

台北慈濟醫院前整型外科醫師王樹偉在臉書貼出疑為病患急診紀緣，引發爭議。（翻攝臉書）

經常在網路針砭時事的台北慈濟醫院前整型外科醫師王樹偉，今天（9日）在臉書貼出1張照片，指1名急診病患自訴洗澡時用毛巾擦拭睪丸擦到破皮，並說：「除了大笑之外，沒別的話好說了。」網友反應兩極，有人覺得有趣，但也有網友批評王樹偉訕笑患者，沒有醫德。

王樹偉隨後在臉書發表聲明指出，他貼出病人主訴病況，是希望大家明白急診醫療人員的辛苦，以及現今急診醫療濫用的情況，絕無洩漏他人資料、透露病患資料意圖，表示將對用字不堪留言罵他沒有醫德的網友，保留法律追訴權，不過下午4時許又刪文並表示歉意。

王樹偉貼出已馬賽克處理的就診紀錄截圖留言說：「除了大笑之外，沒別的話好說了，我好想好想好想知道他用什麼毛巾來擦，還是不小心抓到菜瓜布？垢到底多厚？？？擼這麼大力到睪丸破皮，可以叫『薄皮脆蛋』啦～」。

他接著表示，急診是留給緊急醫療用的，蛋蛋擼破皮，別把傷口搞太髒，會自己慢慢好，「貼個OK繃吧…雖然一堆皺折…」，並認為台灣的急診醫護人員很辛苦，希望大家珍惜資源，「歡迎大家盡情轉貼，讓更多人笑」。

網友對王樹偉的貼文反應兩極，有人留言大笑說：「我生孩子的時候覺得8分痛ㄟ，看來蛋蛋真的很脆弱@@」、「畢竟是『寶貝』嘛」、「上次那個做了伏地挺身手會酸痛才是奇葩」、「前有遇過強迫症的也是自己洗澡搓到蛋破皮，有需要痛到掛急診？」。

但也有網友不滿王樹偉貼出病歷照片，批評他說：「意思是對付你們所定義的『濫用醫療資源』的方法，就是公布病人的病狀然後加以訕笑呼籲大家多多分享？」、「有必要直接po文嗎？如果患者是你作何感想？」、「你的醫德滾回200年前修煉吧！」

台北慈濟醫院表示，王樹偉已在數月前離職，據了解目前在韓國首爾進修醫美技術，而貼文中的截圖照片，也非慈濟醫院的病歷資料。

(中時)