吳奇隆頻探班護妻 傳劉詩詩有喜了？

劉詩詩和吳奇隆結婚後，肚皮動靜備受關注。（圖／資料照，公關照）

吳奇隆曾被拍到探班劉詩詩，在片場緊緊牽手。（圖／取材自微博）

劉詩詩和吳奇隆結婚後，何時傳出懷孕消息一直是大家關注焦點，最近劉詩詩和男星陳偉霆忙著投入電視劇《醉玲瓏》的拍攝，吳奇隆便多次被目擊到劇組探班，尤其近日次數激增，引來外界猜測難道劉詩詩有喜了？

吳奇隆和劉詩詩常互相探班，日前吳奇隆就被拍到在片場牽起老婆小手的模樣，不管是和旁人交談或是各自休息，牽緊緊的雙手洋溢甜蜜氛圍，而最近陸網瘋傳吳奇隆探班次數增加，且有劉詩詩拍完此劇後會休息一年的說法出現，為懷孕傳聞再添幾分真實性，不過，也有粉絲提出質疑，表示劉詩詩現拍古裝戲還有吊鋼絲的動作，認為若真有喜，應不會拍武打戲。

事實上，先前《醉玲瓏》開放媒體探班時，劉詩詩被問到「做人」一事，就曾表示「等拍完再說，現在沒有精力」，雖然要再等等，但粉絲們都相當期待兩人升格當爸媽。

(中時電子報)