很戀家 3名留鄉青年孫立人行館開店

因為「很戀家」，熊梓瑋、陳建杉及廖佑嘉大學畢業後，沒有到外地工作，選擇留在家鄉屏東，最近利用屏東縣政府青年學院的創業計畫，在孫立人行館合夥創業開咖啡店。

屏東縣政府鼓勵青年回、留鄉創業，除了興建青年創業基地外，由美和科技大學在孫立人行館承辦的「青年學院」也以第1年免租金的方式，提供青年在行館的廣大庭院創業開咖啡店，讓孫立人行館能夠活化利用。

廖梓瑋、陳建杉及廖佑嘉都是屏東客家庄內埔鄉人，80年次的廖梓瑋屏東科技大學食品科學系畢業後，曾在屏東的食品工廠工作；80年次的廖佑嘉南台科技大學資訊傳播系畢業後，曾在媒體工作，因喜愛甜點轉行，自己開工作室賣手作甜點；79年次的陳建杉大仁科技大學食品營養系畢業後，與哥哥承接父母的早餐店。

「我就是很戀家」熊梓瑋不諱言說，戀家讓他在大學畢業後，沒有出外工作的念頭，而陳建杉也一樣，「因對家人有很深厚的情感，所以留在屏東做自己想做的事」，陳建杉說，他在做早餐店時，就一直想著在屏東能做什麼事，和許多人一樣，也想開間咖啡店，於是到許多家咖啡店學習。

陳建杉與廖佑嘉在學習咖啡課程時認識，也因而認識了廖佑嘉的國中同學熊梓瑋，3個人無意間獲知屏東青年學院的「青年創業計畫」，以「三個人、一個夢」提供健康、美味的料理為創業理念，從初審到複審斬將過關擊退競爭者。

陳建杉表示，為了提供品質好的咖啡，他的咖啡豆一定要挑過2次，確保沒有瑕疵豆，也挑豆子給客人看，讓客人認識自家的咖啡品質，而點心則由廖佑嘉製作，盡量選用無毒健康食材。

學食品的熊梓瑋負責料理部分，他表示，希望留在家鄉也能闖出事業，他們目前正在一步步充實店的特色，尋找屏東特色產品區隔自家咖啡店與他人的不同。1060109

(中央社)