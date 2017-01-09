滿滿溫情 警助低收入6旬母到監探子

台中66歲張姓婦人因多日未見兒子，日前拿著一封信請警方協助，才發現兒子因案入獄，卻因無錢買東西到看守所探視兒子而難過。五分局員警見狀募款相助，讓張婦感受滿滿溫情。

家住北屯的張姓婦人與36歲顏姓兒子相依為命，但因有6日未見兒子蹤影，張婦以為兒子失蹤，情急下拿著一封信到台中市警局第五分局水湳派出所請求協助，因張婦不識字，員警檢視該信為台中看守所入監通知書。

經調查顏男失業半年多，日前經由網路求職，業者稱須要銀行存摺及提款卡供徵信及發放薪資用要求寄至公司，顏男雖心存疑慮，但久無收入的經濟壓力下，他乃依照業者要求將銀行存摺及提款卡寄出。

經過10多日，顏男未獲通知上班，反而接獲警方告知涉嫌詐欺前往製作筆錄，顏男始知銀行存摺及提款卡遭詐欺集團所利用，已有數名民眾受騙匯款，帳戶經通報為警示帳戶，顏男因幫助詐欺案經法院判處3個月有期徒刑入監執行。

張婦知悉後淚流滿面，她說，自己是低收入戶，每月僅靠低收入戶補助新台幣7000元過活，且需支付5000元房屋租金，來時已身無分文，很想買些生活用品前往台中看守所探望獨子卻無力成行。

員警了解張婦處境後，為讓老婦人年關前往探視愛子，員警間主動募款3000元，一名至派出所洽公的民眾見狀，也當場自掏腰包捐出3000元，共募得6000元，張婦感受到人間尚有溫情，臨走時一再向善心人士及員警道謝。1060109

(中央社)