徐永年榮調醫管會執行長 林佳龍祝福
台中市衛生局徐永年16日榮調衛生福利部醫管會執行長，市長林佳龍今天在市政會議中頒發感謝狀肯定徐永年任內表現，他期許徐永年未來能協助中央與地方合作。
徐永年將於16日榮任衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長，遺缺將由成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學接任，今天是徐永年最後一次出席市政會議，林佳龍在會中頒發感謝狀肯定徐永年任內的表現。
林佳龍認為，衛生局在徐永年2年來的帶領下，業務都推動順暢，尤其是防疫工作上，衛生局與社會局、民政局等跨局處合作成立「愛鄰守護隊」，以關懷健康的角度服務在地民眾，這就是「人本而治」，從創新與整合的角度出發，解決民眾切身需求，期望未來相關政策可從地方擴散到全國，提供人民更周全的服務。
林佳龍表示，希望徐永年到中央服務後，能繼續支持中市推動各項公共衛生政策、整合醫療資源，協助中央與地方合作。
林佳龍指出，全球化時代，人才是決定勝敗的成因，人才需要交流，市府成員有1/3都有中央服務過的經驗，將中央的經驗帶入台中，也將台中經驗輸出到中央，促成中央和地方交流；在6都時代，「良禽擇木而居」，直轄市能夠得到中央或其他縣市的人才，將能贏在起跑點，這就是城市競爭力的體現。
徐永年則說，「瓦拉米」在布農族是一種蕨類，代表一種「大家一起做」的意涵，在市府機關工作是一種「23人24腳」的團隊工作，當跨單位需要協助時，定能立刻補位。他從市府衛生局長的高度看事情，也更有全面性的看法，未來將持續以促進民眾健康福祉願景為努力的目標。1060109
(中央社)
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