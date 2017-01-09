博鰲論壇2017年會　聚焦全球化

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博鰲亞洲論壇2017年會將在3月23日舉行，會期4天。在全球化遭受挫折的背景下，年會將重點探討全球化的未來，並計劃邀請中國大陸領導人出席。

博鰲亞洲論壇秘書處下午在北京舉行記者會宣布，2017年會預定3月23至26日在海南省瓊海市博鰲鎮舉辦，開幕式3月25日登場，年會主題為「直面全球化和自由貿易的未來」。

依議程安排，博鰲論壇年會的「兩岸企業家圓桌」將在3月26日上午舉行。目前還不清楚作為論壇基礎會員的兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長是否會率團出席。

博鰲亞洲論壇秘書長周文重說，全球化是歷史趨勢，不以人的意志為轉移。當前部分人士對全球化「有些非議」，直接原因可能是全球化的紅利分配不夠公平。

他說，「更加包容的全球化」是年會基調，3月25日下午將舉行全體大會，擬邀請國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）、世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）、聯合國前秘書長潘基文等人出席。

周文重指出，博鰲論壇近年較多討論亞洲新未來，但有理事認為也應討論亞洲面臨的挑戰。尤其是美歐地區當前「發生的一些新情況」都會波及到亞洲，亞洲在逆全球化思潮興起下如何應對，值得探討。

根據這項主題，博鰲亞洲論壇2017年會擬分為「全球化、增長（成長）、改革、新經濟」4大領域，初步設置42場分論壇、12場閉門對話。

在嘉賓邀請方面，周文重說，年會計劃邀請6至7名領導人，包括東道國（即中國大陸）領導人，和80多名國際組織負責人和負責經濟事務的部長，為政界領袖和企業家近距離交流創造機會。1060109

(中央社)