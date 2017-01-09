春節垃圾清運彰市不打烊 六天人事費增20萬
彰化市每年春節期間，維持市區五條清運路線，去年更新增6定點收集市民垃圾，一例一休上路，公所決定服務仍照常，輪值隊員除給予加班費再給兩天補休，除夕到初五6天就增加20萬元人事費。
市長邱建富表示，彰化市人口約23.5萬人，居全縣之最，每天製造140公噸垃圾，垃圾清運與減量成為首要目標；為避免年後垃圾量暴增，初一至初四各鄉鎮清潔隊多休假停收，彰化市排定5條路線天天清運已行之有年。
因有市民反映五大路線天天清運仍嫌不足，市公所為了更加便民，去年起增加6處定點收集垃圾，因應勞基法新制上路，邱建富去年10月也宣布全隊214人通通週休二日，每週三和週日都休假。
清潔隊長林群富說，農曆春節1月27日除夕到2月1日初五6天，除夕和初五提早清運，初一至初四則安排30名人力輪值5路線，以一例一休新制計算加班費暴增，因此以隊員輪值1天可申請補休2天因應，但春節期間6天人事費仍增加20萬元。
林群富提醒，除了確實做好垃圾分類和回收，20日起配合國家清潔週清理大型廢棄物，建議民眾趁近日天氣晴朗，可多利用周末提前打掃，讓清運量分流，避免全集中在除夕當天即前一兩天，讓清潔隊員忙到深夜近11點，來不及回家與家人圍爐過年。
(中時)
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