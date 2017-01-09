深入南美 中共向烏拉圭捐贈軍用物資

近年來中共極力拉攏拉美國家，圖為烏拉圭總統巴斯克於2016年10月造訪北京。（中新社）

為了深入美國在中南美洲的後花園，中共於1月4日宣佈將向烏拉圭捐贈金額高達250萬美元的軍援物資。

根據《詹氏防衛周刊》的報導，這些中共提供給烏拉圭的軍用物資包括了10頂冬季帳篷，400頂夏季帳篷，四台輕卡車與14座能源發動機。為了展現誠意，中共當局表示運送這些物資的費用由大陸方面出。運抵烏拉圭以後，物資將會由四個陸軍步兵師平均分擔。

由於缺乏天然資源，烏拉圭極度仰賴盟邦的捐贈以發展軍隊。中華民國與烏拉圭在1988年斷交以前，也曾經維繫過緊密的軍事合作關係。尤其是兩極對抗的冷戰時代，包括烏拉圭在內的許多拉丁美洲右翼軍人獨裁國家，都送過軍官到台灣政治作戰學校的「遠朋班」接受反共理論的訓練。

去年8月4日，美軍南方司令部也向烏拉圭贈送了三座移動緊急作戰中心。伴隨著大陸政經實力的崛起，未來美國與中共在其「後花園」的外交與經濟角力戰，勢必將越演越烈。

(中時電子報)