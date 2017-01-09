深入南美 中共向烏拉圭捐贈軍用物資
為了深入美國在中南美洲的後花園，中共於1月4日宣佈將向烏拉圭捐贈金額高達250萬美元的軍援物資。
根據《詹氏防衛周刊》的報導，這些中共提供給烏拉圭的軍用物資包括了10頂冬季帳篷，400頂夏季帳篷，四台輕卡車與14座能源發動機。為了展現誠意，中共當局表示運送這些物資的費用由大陸方面出。運抵烏拉圭以後，物資將會由四個陸軍步兵師平均分擔。
由於缺乏天然資源，烏拉圭極度仰賴盟邦的捐贈以發展軍隊。中華民國與烏拉圭在1988年斷交以前，也曾經維繫過緊密的軍事合作關係。尤其是兩極對抗的冷戰時代，包括烏拉圭在內的許多拉丁美洲右翼軍人獨裁國家，都送過軍官到台灣政治作戰學校的「遠朋班」接受反共理論的訓練。
去年8月4日，美軍南方司令部也向烏拉圭贈送了三座移動緊急作戰中心。伴隨著大陸政經實力的崛起，未來美國與中共在其「後花園」的外交與經濟角力戰，勢必將越演越烈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。