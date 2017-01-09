聖母廟首設提款機 信徒過年點燈不再捧現金
正統土城鹿耳門聖母廟每逢過年前夕就有大量信徒前來點燈祈福，占地40公頃的大廟卻無ATM櫃員機，民眾只能捧著現金而來，廟方今年結合永豐銀行設立櫃員機，民眾想點燈可用轉帳繳費，憑收據就可完成手續。今年廟方將擴大舉辦搶春牛活動，為時一小時的高空煙火將更為密集、炫麗
聖母廟香火鼎盛，每年過年前夕都有龐大香客到廟內參拜，購買金紙糕餅或當地小吃，整座廟占地40公頃，民眾若忘記帶現金出門，光找提款機十分不便。
聖母廟最近與永豐銀行合作，在廟內設立一台ATM櫃員機，除了方便提領現金，更結合銀行，民眾點燈可以直接轉帳繳費，不須再拿大筆現金到廟裡，此外信徒向廟方求得發財金，也可以現場提款還廟。
正統土城鹿耳門聖母廟28日開放摸春牛，今年搶春牛活動與文化局合作，定在2月11日擴大舉辦，每年搶春牛活動皆能吸引包含周邊民眾共30餘萬人觀賞。
活動最後的重頭戲是民眾每年期待的高空煙火與蜂炮，今年維持數量不減，但從施放三次減為施放兩次，過程濃縮至一小時，民眾感受將更為密集、漂亮。
(中時)
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