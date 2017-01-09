屏市日式建築 驚見變形金剛符號
屏東市崇仁眷村日式眷舍日前被民眾發現，在屋頂頂端的圍瓦上，竟有形狀特殊的造型瓦片，像極變形金剛圖樣，令人驚艷，有住戶戲稱，或許每天晚上都有這群鋼鐵志工，義務守護屏東飛行場的宿舍群。
長期關注地方文史的文化資產守護員葉慶元指出，日治時期屏東陸軍飛行第八聯隊，是全台第一支長期駐守屏東軍事航空部隊，當時幾乎主導島內所有航空活動，隊部士官兵多住在現在的崇仁新村成功區及勝利新村，不僅是日軍南進基地，更見證整個二戰史。
這批日式建築出自陸軍技師潛井新一之手，不論奏任官官階大小、房舍深淺，從士官到將軍，每戶眷舍上都有這特殊的「鬼瓦」，通常都是出現在屋脊的頂端或末端，據聞鬼瓦作用是驅邪、祈求建築物安隱，並具有裝飾作用。
葉慶元說，自己從小就居住在這眷舍內，每次抬頭都看得到圍瓦，小時候並沒有太大感覺，直到漸漸長大，接觸無敵鐵金剛、鋼彈，到近期的變形金剛，越來越覺得相似度高，他把照片放在臉書與好友分享，網友直呼，根本是「鋼彈」頭。
日前屏東舉辦台日木造建築修復交流活動，日本技師坦言，從未看過相同造型圖案，或許是屏東獨有。葉慶元有感而發地說，政府不斷提倡利用在地文化發展觀光，這些都是國際級寶藏，真的值得保存與推廣。
(中時)
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