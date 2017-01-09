漫威、DC英雄金球獎同台 索爾3子女緊盯電視機

金球獎促成索爾與神力女超人同台，漫威對上DC的有趣畫面，連克里斯漢斯沃的三個子女都感興趣！(取材自美聯社資料照片、instagram)

今天好萊塢影壇迎接一年一度盛事，第74屆金球獎頒獎典禮，在洛杉磯比佛利希爾頓飯店舉行，無論入圍者或頒獎人都相當有看頭，其中，「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)也帶著嬌妻艾爾莎帕塔基出席，一起走紅毯的身影甜蜜羨煞眾人，然重頭戲卻不是夫妻倆，而是要與克里斯一同頒獎的夥伴，場面之特殊，連他的3個小寶貝都知道要緊迫盯人！

「雷神索爾」克里斯漢斯沃擔任本屆金球獎頒獎人，跟他搭檔的，竟是近來極具話題性的女英雄「神力女超人」蓋兒賈多特，形成漫威(MARVEL)與DC戲外同台的有趣畫面，他的老婆愛爾莎也在IG分享了一張照片，是他們4歲的女兒及一對2歲的雙胞胎兒子，守在電視機前看老爸與敵對陣營英雄同台，其中一個寶貝看到爸爸登台，還開心地伸出雙手，隔空給予支持，畫面超級可愛！

(中時電子報)