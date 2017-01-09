醫療機器人好萌好療癒 會提醒吃藥還會說故事

好萌好療癒！彰化秀傳紀念醫院將引進10台醫療智慧機器人Znebo今天亮相，外型可愛還會說故事，新奇體驗讓住院兒童展露笑顏。（謝瓊雲攝）

好萌好療癒！彰化秀傳紀念醫院將引進10台醫療智慧機器人Znebo今天亮相，外型可愛還會說故事，新奇體驗讓住院兒童展露笑顏。（謝瓊雲攝）

彰化秀傳紀念醫院引進10台造價不到兩萬元的醫療機器人Zenbo，9日現身實際與民眾、兒童互動，圓圓短短的Q版造型，加上電子面板上豐富的卡通面部表情，當場融化小朋友的心。

真的好萌、好療癒！具有家庭看護功能的Zenbo機器人，可即時回應人聲呼喚，圓圓大眼，時而張嘴呵呵笑、時而抿嘴裝無辜，還會提醒長者吃藥、量血壓，還會應住院兒童要求說故事，搭配故事情節變成大野狼四處移動抓小羊，逗得小朋友笑開懷，暫時忘卻身體病痛與不適。

院長李佩淵表示，Zenbo機器人跟病人對話、語音控制通話、說故事，能夠有效減輕患者的精神壓力，透過連線設定，還能致電醫護人員，視訊通話，執行衛教工作、播影片，提醒患者服藥等，執行簡單的陪伴與照護。

李佩淵說，機器人運用廣泛，在醫護人力緊繃的現在，可相對減輕醫護照顧人力負擔，而且不受一例一休工時和體力限制，笑臉迎人，未來將優先應用於兒童病房與老人日照中心。

衛生局長葉彥伯指出，機器人單純與病患互動，無需經過認證，將來若涉及醫療行為，例如：包藥、給藥等，內建軟體就必須比照醫療儀器，經中央主管機關的醫療認證。

(中時)