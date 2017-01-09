左鎮農會理事長總幹事 將繼續打拼4年

左鎮區農會理事長李茂昌，可望再連任1屆，他希望未來能協助農民增加農產品附加價值。（黃文博攝）

台南市左鎮區農會早期原本派系林立，每逢農會代表、理監事、理事長改選，更是銀彈滿天飛，但4年前，現任理事長李茂昌返鄉，將各派系整合，本屆改選，再獲支持，未來4年，可望再與現任總幹事黃茂德，繼續合作打拼。

左鎮區正處於山區入口，區內農民以種植麻竹筍、芒果、破布子、蕃薯等作物為主，左鎮農會的業務推展，均與農民息息相關，但早期農會因還充當選舉機器，長期遭到地方派系把持，因此每逢農會代表、理監事、理事長改選和總幹事遴聘，都和鄉長、村長、代表會選舉一樣激烈，也因此賄選傳聞滿天飛。

台南市升格直轄市後，加上中央積極介入改善農會信用部的逾放款比率過高問題，各區農會的運作，逐漸以解決農民需求為主要業務，左鎮農會理事長李茂昌，過去長期在台南市經商，4年前回到故鄉，被同學黃茂德拱出來參加農會理事長選舉，獲各派系支持。

李茂昌說，擔任農會理事長、總幹事等重要職務，只要工作認真，凡事以農民需求為考量，農民的眼睛都是雪亮的，下屆左鎮農會31席代表和10席小組長改選，幾乎都不會有競爭，未來的農會團隊，他計畫推動農產品的附加價值，如此才能增加農民的收入。

(中時)