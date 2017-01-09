台南球場施工中 獅隊春訓分兩地

台南球場三壘側看台前方已拆除。（葉姵妤攝）

台南球場一壘側現況。（葉姵妤攝）

統一獅大本營台南球場今年季後進行整修，將一、三壘側球員休息室和看台前端拆除重建，預計3月球隊開幕戰前完工，但球隊10日起的春訓正式練球也將受影響，投手和守備訓練將移師崇明國中進行。

老舊的台南球場看台區，過去一直有鋼筋裸露及龜裂等問題，考量球場看台區安全性問題，去年由台南市體育處撥款1100萬元，季後動工改造球場，預計擴大一、三壘側看台區前方的空間，也補強結構。

獅隊8、9日舉行為期2天的春訓開訓活動，目前走進台南球場，從本壘後方延伸到一、三壘側牛棚的整塊區域都圍起鐵皮施工中，球隊10日起正式展開訓練，球場內僅能進行體能訓練和投打練習。

為此，獅隊也協助在已有球場的崇明國中整理場地，還加蓋投手練習區，提供獅隊球員春訓練習場地，台南球場則預計在3月完工，依領隊蘇泰安說法，若按正常進度，包括完工後的安全性確認等，應該能趕上球季開打。

(中時電子報)