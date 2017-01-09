睽違8年再推新作 無垢劇場《潮》熱賣9成

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無垢舞蹈劇場睽違8年後再推出重量級新作《潮》，以潮水循環為創作主軸，漂流的種子回歸大地之母發芽的思考，匯聚成生命詩歌。（黃世麒攝）

無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍（中）感性落淚，與老團員們相擁打氣。（黃世麒攝）

以「天、地、人」3部曲：《醮》、《花神祭》、《觀》享譽國際的無垢舞蹈劇場，睽違8年後再推出重量級新作《潮》，以潮水循環為創作主軸，漂流的種子回歸大地之母發芽的思考，匯聚成生命詩歌。

在9日的宣告記者會上，無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍感性落淚，與老團員們相擁打氣。

(中時)