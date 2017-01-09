中華航空帝雉號首航歐洲 送旅客睡枕
中華航空公司添購的空中巴士A350－900型新機「帝雉號」正式飛航歐洲航線，9日直飛阿姆斯特丹、維也納，2月4日直飛羅馬，華航提供每週16班次、平均每天至少2班全面直飛歐洲航班，為台歐間最多直飛航點的國籍航空，往返台歐的旅客不必再中停，將可省下最少4小時的飛行時間，開創歐洲航線服務新紀元。
華航共採購14架A350－900型客機，首架命名為「帝雉號」，機身上有帝雉彩繪，去年9月30日在法國土魯斯空中巴士總部交機，隨即飛渡回台灣上線服勤，初期執行香港、日本等短程航線任務。
華航帝雉號9日凌晨0時30分首度直飛荷蘭阿姆斯特丹，由於直飛航班較過去中停泰國曼谷節省4個小時，加上新年假期結束歐洲旅客返國潮，首航班機306個座位全部客滿，博得好彩頭，但直飛歐洲首航華航低調地沒有舉辦任何儀式，僅在登機門口贈送每位旅客1個睡枕作紀念，讓旅客分享這份喜悅。
華航目前已經接收4架A350－900型新機，將全部投入歐洲航線，9日首航直飛奧地利維也納，預計下個月4日首航直飛義大利羅馬，加上原先使用波音777－300ER型客機直飛的德國法蘭克福航線，華航歐洲航線將全部提供直飛服務，節省旅客中途轉機耗費的時間。
華航進一步攜手荷蘭皇家航空、捷克航空及西班牙歐洲航空，深化共用班號合作，旅客將可自阿姆斯特丹延伸自倫敦、曼徹斯特、巴賽隆納、馬德里及巴黎；或由法蘭克福延伸至布拉格及馬德里；華航透過與盟航合作，總計延伸歐洲6航點、每週97班共同班號航班，提供臺灣旅客往返歐洲最綿密的航班網路，持續鞏固華航臺歐市占領先地位。
(中時)
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