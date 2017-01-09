行政院核定 朱宗慶擔任國家表演藝術中心董事長

國家表演藝術中心首屆董事長陳國慈因年屆70歲，不符國家表演藝術中心董事長的年紀規定，兩個月前提前請辭；經文化部提名，行政院長林全核定，國家表演藝術中心董事長一缺由朱宗慶擔任，預計周三舉行交接典禮。

朱宗慶是台灣最具代表性的打擊樂家，並在劇場經營、藝術行政、藝術教育等領域，具備豐富的實務經驗與傑出的工作表現。2016年獲選國際打擊樂協會(PAS)名人堂，11月10日於美國印第安納波利斯受獎，是華人世界獲此殊榮之第一人，無論在藝術成就或是行政資歷上，表演藝術界莫不對於朱宗慶出線都認為理所當然，實至名歸，更希望在他多年研究行政法人的基礎之下，為低迷的國家表演藝術中心注入正面動力。

「在我60歲之後，還能對國家有所貢獻，我自己很珍惜，也期待大家跟我一起期待台灣表演藝術一次又一次的起飛。」朱宗慶說，他會嚴守分際，除了他上任之前的邀約已經簽約必須履行之外，在他任內，朱宗慶打擊樂團將不會受邀以任何形式在國家表演藝術中心台北國家兩廳院、台中國家歌劇院以及衛武營藝術中心合作，如果要演出，會自己租借場地，請外界放心。

朱宗慶曾任國家戲劇院暨音樂廳顧問兼規劃組組長、國立中正文化中心主任暨改制行政法人首任藝術總監、第四屆董事長、國家交響樂團團長，以及國立台北藝術大學校長、音樂系教授兼主任暨研究所所長、藝術行政與管理研究所教授兼所長。2009年擔任高雄世界運動會開閉幕式總導演。現任朱宗慶打擊樂團藝術總監、北藝大講座教授、台藝大學榮譽教授。

(中時)