行政院核定 朱宗慶擔任國家表演藝術中心董事長
國家表演藝術中心首屆董事長陳國慈因年屆70歲，不符國家表演藝術中心董事長的年紀規定，兩個月前提前請辭；經文化部提名，行政院長林全核定，國家表演藝術中心董事長一缺由朱宗慶擔任，預計周三舉行交接典禮。
朱宗慶是台灣最具代表性的打擊樂家，並在劇場經營、藝術行政、藝術教育等領域，具備豐富的實務經驗與傑出的工作表現。2016年獲選國際打擊樂協會(PAS)名人堂，11月10日於美國印第安納波利斯受獎，是華人世界獲此殊榮之第一人，無論在藝術成就或是行政資歷上，表演藝術界莫不對於朱宗慶出線都認為理所當然，實至名歸，更希望在他多年研究行政法人的基礎之下，為低迷的國家表演藝術中心注入正面動力。
「在我60歲之後，還能對國家有所貢獻，我自己很珍惜，也期待大家跟我一起期待台灣表演藝術一次又一次的起飛。」朱宗慶說，他會嚴守分際，除了他上任之前的邀約已經簽約必須履行之外，在他任內，朱宗慶打擊樂團將不會受邀以任何形式在國家表演藝術中心台北國家兩廳院、台中國家歌劇院以及衛武營藝術中心合作，如果要演出，會自己租借場地，請外界放心。
朱宗慶曾任國家戲劇院暨音樂廳顧問兼規劃組組長、國立中正文化中心主任暨改制行政法人首任藝術總監、第四屆董事長、國家交響樂團團長，以及國立台北藝術大學校長、音樂系教授兼主任暨研究所所長、藝術行政與管理研究所教授兼所長。2009年擔任高雄世界運動會開閉幕式總導演。現任朱宗慶打擊樂團藝術總監、北藝大講座教授、台藝大學榮譽教授。
(中時)
關鍵字：朱宗慶
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。