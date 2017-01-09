撐不住 這些店家漲價一樣「就感心」

台中第五市場丸東商號百元年菜凍漲，唯佛跳牆從200元漲到250元。(馮惠宜攝)

台中知名肉包店阿嬤肉包元旦起調漲1元。(馮惠宜攝)

真的撐不住，連傳統市場百元年菜也要調漲了，台中第五市場丸東商號逢年節推出百元年菜，首度出現價格波動，8道百元年菜凍漲，唯佛跳牆從200元調漲到250元；無獨有偶漲價的還有中國醫藥大學附近阿嬤肉包，元旦起從12元漲到13元；唯雖然店家調漲，消費者仍大排長龍，因為較之坊間同質商品，還是物超所值，直稱「就感心A」。

元旦之後萬物皆漲，不少店家打著勞動新制一例一休造成人力成本上升喊漲，有的價格原來就「貴森森」還要漲，但仍有不少店家是因為實在賠本生意無人做不得已調漲，仍獲消費者支持。

台中第五市場丸東商號連續五年在年節前夕販售百元年菜，白菜滷、芋頭排骨酥、紅燒獅子頭、頭路菜、紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、粽合甜不辣，8道菜每道都只要百元，近兩年推出佛跳牆，今年從200元漲到250元，並增加一道藥膳醉豬蹄，也是250元一道。

丸東商行老闆李西東指出，其實食材成本年年墊高，但他希望守住百元年菜讓一般小家庭可以好過年，今年佛跳牆用的魚皮價格漲2成、蒜和紅蔥頭都漲1倍，因此調漲售價。雖然漲價但不少消費者仍以行動力挺，因為大飯店佛跳牆動輒上千上萬，250元買這一盅還是算便宜，就算不買這一道，其他也還有百元年菜可選擇。

而中國附醫美德大樓旁知名的「阿嬤肉包」元旦起漲價1元，從1個12元漲到13元，就算漲價了一開門消費者仍是大排長龍，一名李姓消費者說，這家料多實在、份量也大，一個13元，坊間多家肉包名店一個少說都要25元呢，阿媽肉包可是吃兩個抵一個，有夠便宜的。

(中時)