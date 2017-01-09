潘武雄右手打羽球 菜鳥變身皮卡丘下水
統一獅職棒隊展開春季訓練，在進入棒球訓練前，球團安排羽球、水上活動，讓選手收心兼暖身，新進球員下午在游泳池邊換上皮卡丘服裝，爆笑程度破表。
統一獅全隊8日在南紡購物中心舉行開訓儀式，公布全新的隊徽與視覺設計。在新任總教練黃甘霖的帶領下，每個球員都上台面對數百名球迷，喊出本季的目標與期許。
開訓活動第二天，球隊今天來到台南市羽球館，每個棒球員改拿羽球拍，接受羽球教練的指點。
獅隊招牌強打潘武雄左投左打，打羽毛球卻是右手拿拍子，他自稱是左撇子，但是從小到大吃飯拿筷子、拿筆寫字都是用右手，打桌球、打羽球也是右手比較順。
只有在棒球場上，潘武雄揮棒、傳球才用左手，問他用右手能投球嗎？回答「完全沒辦法」。但他知道職棒圈內，左投倪福德能用右手投球。
統一獅春訓傳統是新人跳水，下午全隊移師游泳池畔，菜鳥軍團林威志、蘇智傑、陳傑憲、林航、洪心騏、潘彥廷、陳育軒原本帥氣的模樣，換上全身黃黃的皮卡丘服裝，只有好笑兩個字能形容。
菜鳥跳水前大喊本季目標，每個人都喊總冠軍，只有蘇智傑耍寶「我要變雷丘」。
搞笑的跳水儀式之後，全隊陸續下水，運用大型浮板搭配划槳，進行SUP站立浮板訓練。1060109
(中央社)
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