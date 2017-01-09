邁向百大! 網球精靈張凱貞排名升了

張凱貞世界女單排名升上114名。（資料照／記者李弘斌攝）

我國「網球精靈」張凱貞，新賽季目標重返百大，深圳女網賽儘管無緣8強，不過首站就自會外賽直闖16強，甚至撂倒世界排名56的格魯比琪（Viktorija Golubic），也讓她排名自131名升上114名，接下來澳網續拚女單會外賽。

張凱貞新賽季首站就在深圳女網賽自單打會外賽取得2連勝，會內賽首輪遭遇世界排名56名瑞士女將格魯比奇打出驚奇，兩盤精彩勝出晉級16強，可惜次輪逢捷克小普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）時受腸胃炎影響，最終無緣8強，不過對於排名仍不無小補。

結束深圳女網賽，張凱貞短暫返台治療腸胃炎後，馬不停蹄迎接下一場賽事，已在8日搭機飛往墨爾本，準備投入澳網女單會外賽，續朝重返百大目標前進。

(中時電子報)