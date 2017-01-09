郝龍斌爭取黨員支持 主動參與基層座談

郝龍斌(左)主動參與國民黨宜蘭縣黨部十九全黨代表座談會，希望為黨主席選舉爭取基層支持，過程中，與黨部主委張建榮(右)互動良好。（簡榮輝攝）

郝龍斌(左)主動參與國民黨宜蘭縣黨部十九全黨代表座談會，希望為黨主席選舉爭取基層支持。（簡榮輝攝）

郝龍斌(左)主動參與國民黨宜蘭縣黨部十九全黨代表座談會，希望為黨主席選舉爭取基層支持。（簡榮輝攝）

郝龍斌(左)主動參與國民黨宜蘭縣黨部十九全黨代表座談會，希望為黨主席選舉爭取基層支持。（簡榮輝攝）

國民黨副主席郝龍斌今(9日)主動參加宜蘭縣黨部的十九全黨代表擴大座談會，爭取基層對黨主席選舉的認同與支持。郝龍斌認為，國民黨第一次有3人表態角逐黨主席，這對黨而言是好事！各候選人清楚表述未來國民黨的長遠願景，又不傷同志情誼，將有助黨內團結，希望這次選舉成為日後典範。

郝龍斌再次重申，黨主席絕不是下一個位子的跳板「我不會參選2020年總統。」另外，黨主席要具備大開大闔，因此將會全力延攬黨內人才，不只為黨奮鬥，更是為2018年選舉打拼。

郝指出，國民黨目前最大危機是方向不是清楚，黨主席選舉可讓候選人辯論闡述路線，進而凝視黨員共識。

至於現任主席洪秀柱的表現如何？郝龍斌認為，每個人都有不同的領導風格，這次國民黨首見有3人參選黨主席，代表大家都希望讓黨更好，現在首要任務要向黨員闡述自己的理念，尤其現在黨內溝通、團結出現問題，所以候選人必須說清楚未來領導方向。

「重返執政是國民黨長遠目標。」郝龍斌說，國民黨面臨不夠年輕的問題，未來黨主席首要任務之一，必須要鼓勵年輕人積極參與黨務，長遠目標要重返執政，這也是主動前來宜蘭縣黨部的原因，「爭取所有黨員、黨代表支持」，全力以赴，爭取勝選。

面對吳敦義拋出經國牌，郝龍斌表示，可以理解吳前副總統提到蔣故主席的情感，因為蔣經國時期，國民黨不但全盛，而且施政、形象都讓人民滿意的，因此也會蔣故主席行事風格、黨務盡心努力當作自己學習的典範。

宜蘭縣黨部主委張建榮提到，有多人出面角逐黨主席，讓人感到國民黨充滿了希望、出現一線曙光。郝龍斌主動前來與會一事，「現任副主席參與地方重要會議，當然非常歡迎。」

(中時)