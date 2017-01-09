離島福利 馬祖春節配售高粱酒

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迎接雞年，馬祖酒廠實業公司回饋在地家戶鄉親，推出107年春節配售酒，總經理劉九銘說，2支主力酒款，1支是元尊陳年高粱酒，去年5月勾對；1支東湧陳年高粱酒也是掛保證。

金門、馬祖酒廠每年3節都會製作限定版配售酒，以戶籍在地鄉親為對象，價格優惠。

馬祖酒廠今年春節配售酒包裝外盒全新設計，採金、紅色調，用銀箔紙印刷，質感高貴，並以金雞報喜、雞鳴春曉圖騰呈現；同時貼心加有提繩，適合送禮及收藏。

馬祖酒廠春節家戶優惠購酒0.6公升45度東湧陳年高粱酒、0.6公升47度元尊陳年高粱酒各1打。（飲酒過量，有害健康，禁止酒駕）1060109

(中央社)