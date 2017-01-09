海倫清桃偽造身分 越媒關注報導
被稱為「越南林志玲」的海倫清桃昨天承認是越南人，不是台越混血，已結婚18年，身世、學歷皆造假，引起粉絲震驚，今天也吸引越南多家媒體報導。
越南「青年報」新聞網站等媒體今天引述台灣媒體報導，藝人海倫清桃昨天與老公戴發奎現身向外界鞠躬致歉，承認身世、學歷皆造假，目的是期盼能在台灣演藝圈長久發展。
報導說，海倫清桃承認是越南人，不是台越混血，就讀位於胡志明市的虹榜大學（Hong Bang），18年前22歲的她經人介紹結婚並移民到台灣。依照這樣說法，海倫清桃可能於1976年出生。
戴發奎表示，海倫清桃生母要錢，他們不給錢，就威脅爆料身世，因此他們要提前召開記者會公開事實真相。
海倫清桃接受「青年報」訪問時表示，雖然進入台灣演藝圈10年了，但拍片次數較少，而且都是扮演越南新娘的角色；在越南，片中所扮演的角色才多樣一點。
她說，不會退出演藝圈，將繼續努力。不過，針對為何曾向越南媒體闡述自己忍受生母和弟弟過世痛苦的提問，她卻選擇沉默。
根據報導，海倫清桃在越南拍過許多影片，2006年曾經被評為HTV電影台最受歡迎的女配角。此外，她還獲越南政府官方任命擔任台越旅遊親善大使，曾經率領台灣旅客團隊和台商前來越南觀光與尋找做生意機會。1060109
(中央社)
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