星裝甲車遭扣遲未解決 李顯龍致函港特首

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香港海關扣留9輛新加坡裝甲車迄今仍未解決，新加坡總理李顯龍已就裝甲車事件致函香港特首梁振英，香港方面則回覆仍在進行調查，會依照法律處理。

根據新加坡聯合早報即時新聞、8頻道新聞今天報導，國防部長黃永宏是在國會面對議員質詢，說明裝甲車處理的情形。

報導引述黃永宏說法指出，新加坡武裝部隊每年均透過商業運輸公司搬運超過700個軍用器材，但都沒有出現重大事故。新加坡歡迎香港的有關回應。

另外，黃永宏說，考慮把軍事器材留在海外的演習地點。

新加坡外交部長維文也在國會中說，新加坡和香港或台灣的互動是以新加坡所秉持的「一個中國」政策為基礎。

香港海關去年11月23日查扣商業船運公司APL載運的9輛新加坡武裝部隊Terrex裝甲車及裝備。媒體也報導稱是新加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的Terrex裝甲車，完成訓練運返新加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。1060109

(中央社)