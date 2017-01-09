漢神巨蛋推新春福氣袋 祭60萬汽車兼做公益
高雄百貨龍頭漢神巨蛋，去年營業額表現亮眼，突破120億大關。大年初一推出兩款福氣袋，百元就能試手氣抽獎，大手筆祭出市價60.9萬汽車、PS4、高級住宿券，總獎金逾120萬，CP值堪稱業界最高，且每售一份捐50元響應公益，勢必掀起排隊熱潮。
漢神巨蛋指出，1月28日大年初一開賣「金雞福氣袋」，凡漢神超集卡友，能持卡扣10點，再加價100元，有1張抽獎券及1張百元禮券。「尋寶趣福氣袋」持卡不過點，再加200元，內有2張抽獎券及1張百元禮券、高雄過好年機車抽獎序號1組、skechers摺疊椅1張以及金蛋尋寶圖1份。
特別的是，「尋寶趣福氣袋」結合公益元素，每賣出一份漢神巨蛋就捐出50元協助孩子的書屋，讓偏鄉孩子受到更完善照顧。好人有好事，凡購買尋寶趣福氣袋，享有好運三重抽，可透過高雄過好年APP輸入抽獎序號，有望獲得市價7萬4,000元機車，更可兌換市價近6萬元10錢蛋型黃金的抽獎券1張。
大年初一福氣袋從當日早上9時30分開賣至11時，大年初二至初四另推出「希望金蛋尋寶趣」，只要持漢神超集卡過卡不扣點，再加現金200元，即可購買「希望金蛋尋寶圖」，完成任務後可現場領取立即獎。
(中時)
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