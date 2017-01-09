日立慈善盃球場揮愛心 莫素娟代表聽障人士感謝
2017年日立慈善盃女子高爾夫菁英賽在桃園東方高爾夫球場慈善開打，主辦單位「日立集團」在地經營深耕，秉持「與台灣共同成長 共創美好未來」的精神，持續第9年舉辦「日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」總獎金一千萬元，揉合體育與慈善的精神，不僅是全球女子高球首場賽事，更已成為台灣高爾夫球界的指標賽事之一，台灣球后曾雅妮更是首次出戰日立慈善盃。以愛心公益為出發，創造一個更美好的高爾夫球生態，讓台灣選手參與高規格國際性賽事達到推廣傳承的目標。
台灣日立綜合空調股份有限公司李政平總經理表示，比賽二大宗旨為「幫助弱勢團體」和「創造國內職業高爾夫選手的培育環境」。在大環境不景氣的年代，深感弱勢團體更需要來自社會各界的慈善關懷，將賽事所得捐助九大公益團體，希望由日立發揮拋磚引玉喚起社會大眾的共鳴。日立用高球行銷慈善，拋磚引玉用具體行動回饋家園。期待結合企業與社會大眾的愛，成為巨大的力量，關懷台灣各角落需要幫助的地方。
日立集團將連續三天賽程的售票總額全部捐出，再加碼捐贈給公益團體，達成「你捐多少，日立就捐多少」的慈善目的，同時希望為台灣高爾夫選手塑造前瞻的發展環境，讓他們更能代表台灣在國際舞台繼續發光發熱，為國爭光。
中華民國聲暉聯合會莫素娟榮譽理事長致贈感謝狀表示，由衷地感謝日立鼎力贊助得以推展各項服務，期望聲暉能獲得社會大眾更多的肯定與支持，勇於面對2017年諸多挑戰，讓全國更多聽障者都能夠得到專業的協助。
(中時)
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