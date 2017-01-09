拾金不昧學子豔陽徒步報案 暖警護送返校
日前高雄市1名立志中學郭姓學生拾獲一只皮夾，在豔陽下徒步走好幾公里到鼎山派出所報案，他擔心失主著急，向學校師長報告獲得同意，利用中午休息時間，徒步至派出所完成拾得物交存手續，事後員警也護送他返校上學。
經員警郭正彬了解，該名立志中學的學生主動犧牲學校午休時間，頂著正午的炎炎太陽，從學校徒步走到數公里外的派出所，只為了向警察繳交在公車上撿到的皮夾。
員警向郭姓學生逐一清點該拾得皮夾物品、數量後，透過皮夾內之證件，迅速通知失主前來派出所領回皮夾，楊姓失主到派出所領回遺失物之後，直向郭姓學生表達感謝之意，並對處理員警表示十二萬分的感激。
除此之外，警方不捨郭姓學生再頂著炙熱的艷陽徒步走回學校，另外又考量學生下午有仍有重要課程得上，擔心其上課遲到，於是將熱心的郭姓學生送回學校使其能開始下午課程。
(中時)
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