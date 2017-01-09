嘉義8旬翁流浪到高雄 暖警協助返家

老翁流浪到高雄，最後由員警協助返家。（柯宗緯翻攝）

元旦當天，一名嘉義水上鄉81歲老翁獨自流浪到高雄市三民區澄清路與義華路口，民眾驚見報警協助，老翁自稱不知搭上誰的車，獨自一人流浪到高雄，員警先拿杯水及準備飯菜讓老翁果腹，最後幫忙買火車票，並聯絡好當地村長接送，讓老翁心頭暖暖的。

這名鄭姓老翁被民眾發現徘徊路口報警，返回所內員警及志工媽媽先行拿杯水及飯菜讓老伯伯添飽肚子，待他情緒稍微平撫後，便詢問老伯伯為何會在這邊，家住哪裡，試著對話找尋可能的線索，後來在老伯伯身上找到身分證，得知老伯伯姓鄭、26年次)並發現老伯伯的戶籍地竟然在嘉義縣水上鄉。

眾人感到疑惑之際，老伯伯自稱約一個禮拜前自己一人不知道搭到什麼車，坐著坐著就到這裡，員警以為他是要高雄找親友，後來循線找到老伯伯戶籍地址上的村長，得知該老伯伯一人獨居在嘉義，並沒有親友在高雄，令員警十分驚訝沒想到老伯伯身上沒有半毛錢，還一人流浪了那麼多天。

最後由陽明所巡佐宋雲芳及警員黃識頻載老伯伯至車站，幫他買了火車票並護送他上火車，且和村長連絡好火車的班次及地點，讓村長可以順利地去接他，過程中，也不忘叮嚀老翁下次別再往外亂跑，老翁也表示下次不敢了，並十分感謝員警的幫忙。

(中時)