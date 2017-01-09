防小校裁併爭議 教部：1人就得開班

教育部今天表示，未來縣市政府不得限制成班的學生人數，即使僅1人也要開班，若認為學生數不足，需合併或停辦，也需經專案評估、公聽會、審議等程序。

教育部今天公告「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，學校併入他校，改制成該校的分校、分班或學部，不再具單獨法定地位，仍繼續在原校址進行教學者為「合併」，學校不再進行教學，原學校組織編制裁撤（併）者則為「停辦」，準則於11日起生效，提供縣市政府參考。

根據教育部資料顯示，104學年50人以下學校，國小共374校、國中共16校，合計390校；105學年共有12校（分校、分班）申請停辦，另有8校合併為4校。

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟指出，不管學校合併或停辦，都應確保學生就學權益，而學生總人數不滿50人的學校，地方主管機關可鼓勵學校採混齡編班、混齡教學；依準則規定，各年級有1人以上者都應開班，未來地方主管機關不得限制成班的學生人數，即使1人也要開班。

停辦條件也有限制，許麗娟指出，若同一鄉（鎮、市、區）只有1所國小或國中、或到鄰近同級學校的交通有重大安全疑慮者，就不能停辦，除非該學區設有戶籍的選舉權人書面連署達1/2同意或確實已無適齡學生者，才可以申請停辦。

過去地方政府可能考量學生人數不足，希望停辦學校，如苗栗大湖鄉新開國小去年曾因全校僅剩約30名學生，被縣府列入裁併校名單。

許麗娟指出，地方政府若認為有學校有停辦或合併需要，必須邀學者專家、家長代表、學校代表、社區人士等人進行專案評估，若專案評估認為有合併或停辦必要，應在學區內辦理公聽會，再將評估結果連同公聽會紀錄送到地方主管機關教育審議委員會，審議通過後再送中央主管機關備查。

若教審會認為有合併必要，許麗娟表示，地方主管機關可將該校併入擬合併的學校，改制為分校或學部，若該校原學生總人數不足10人，得改制為分班，若認為有停辦必要，可調整學區，將學生改分發至鄰近他校；學校或其分校、分班、學部停辦後，學生改分發至他校或本校就讀者，地方主管機關應補助交通費或安排接送等事宜。1060109

(中央社)