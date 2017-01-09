吳敦義選黨主席 郝龍斌：很好

前副總統吳敦義宣布參選中國國民黨主席，同樣表態參選的國民黨副主席郝龍斌今天表示，很好，是好現象；黨最大危機是方向不是很清楚，希望透過選舉，讓候選人辯論，凝聚共識。

郝龍斌下午出席宜蘭黨代表座談，會前受訪談到吳敦義參選表示，「很好啊」，黨內民主，尤其國民黨困難時，有非常多人願意出來承擔是好現象，且透過候選人講清楚國民黨願景與路線，對黨內團結有非常好的幫助。

他認為，黨內民主也可以不傷同志情誼，希望透過這次有好幾位同志參選，可以樹立典範。

媒體詢問，先前提出若對手做到不把主席當作下個位子跳板以及不以小班底治黨，願意退選。郝龍斌說，他沒有說要退出參選，這是他對自己做出承諾；做黨主席要無私，絕不是作為下個位子的跳板，他不選2020年總統，主席應該大開大闔，他會延攬黨內人才，一起為黨奮鬥，也為2018年選舉打拚。

談到目前黨最大的危機，郝龍斌認為，黨的方向不是很清楚，希望透過選舉，讓候選人對黨的路線方向進行辯論，讓方向更清楚且更能凝聚共識。

被問到對黨主席洪秀柱表現的看法，郝龍斌說，每個人都有領導風格，現在有這麼多人參選，顯然大家都希望黨更好。

他表示，他與洪秀柱、吳敦義三人各有特長，有豐富行政歷練與黨務經驗且都愛黨，最重要是將理念向選民說明，爭取支持。大家一定覺得目前黨內溝通與團結有問題，「這個領導需要重新解釋」。

郝龍斌也主張，未來黨主席要培養年輕人，讓年輕人接班，國民黨危機是不夠年輕，一定要讓年輕人積極參與黨務、參與選舉。

有黨內人士以「郝吳柱（諧音為好無助）」形容這次選舉，郝龍斌表示，這是首次有超過2位以上爭取黨主席，這是好現象，民主政黨本來就公平競爭，全力打拚，國民黨一定要重返執政。

被問到吳敦義在宣布參選記者會，大打「經國牌」，郝龍斌說，他可以理解吳敦義提故總統蔣經國時的情感，因為蔣經國時期，是國民黨全盛，且國民黨形象與施政，是讓人民滿意的；他會以蔣經國行事風格與對黨務盡心、為國家努力，作為典範。1060109

(中央社)