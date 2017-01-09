台文創參加香港國際授權展 充滿信心
亞洲最大的香港國際授權展今天在香港會議展覽中心舉行，會期3天。台灣有40多個文創原創品牌或藝術授權業者參加，他們對拓展市場充滿信心。
在經濟部國際貿易局委辦下，中華民國對外貿易發展協會邀集34家文創廠商參展，並在展場成立「台灣館」；文化部也組織10個品牌參展。
文化部組織的參展品牌集中於動漫圖像及繪本角色，創意作品有「彎彎」、「二允兄弟」、「米粒大叔」、「胖胖蕉」和「毛毛蟲」等。
外貿協會的參展廠商主要以「角色圖像授權」及「藝術授權廠商」為主，其中包括國立故宮博物院、國立歷史博物館和國立台灣史前文化博物館。
文化部文創發展司專員林康民接受中央社記者訪問時說，這是他們首次組織台灣的文創者來港參展。
他說，看到台灣的動漫圖像創作能量巨大，為了協助授權產業發展，把台灣創作者與業界拉近，以及讓台灣的創作讓世界市場看到，因此組織這次參展。
他說，去年文化部首次組團到上海參展時，參展作品頗受業者歡迎，頗有收穫。
國立歷史博物館文創行銷組人員黃英哲說，這是館方第3次參展。在過去2屆參展中，館方都有一些後續成績在陸續推行中，成效是好的。
他說，今年館方參展的重點是館藏的圖像授權。1060109
(中央社)
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