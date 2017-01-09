全國羽球排名賽 江美慧首次決賽就奪冠

過去不曾打過全國羽球排名賽冠軍戰的女將江美慧，今天頂住新生代好手李佳馨的反撲，拿下生涯首次的全國排名賽冠軍。

106年第1次全國羽球排名賽，3日起在台北體育館進行，經過多日廝殺，甲組男/女單、男/女/混雙冠軍今天出爐，冠軍戰落敗者將在明天與從敗部打上者爭取亞軍。

江美慧過去未曾在全國排名賽打過冠軍戰，最好的成績是靠敗部賽拍下對手獲得亞軍。

今天江美慧先以21比18拿下首局，次局以17比21讓出，被李佳馨扳平戰局後，決勝局她雖泰半時間處於領先，但關鍵時刻的失誤，幾度讓戰況變得緊張，所幸最後仍以21比17鎖定勝利，抱回生涯首座全國排名賽冠軍。

江美慧表示，今天比賽心情蠻平靜的，下場就打自己的，不過她知道李佳馨的出手點好，有特別針對這個做防守，今天首次參加全國排名賽的決賽就能拿下冠軍，讓她十分開心。

針對今天的比賽過程，江美慧分析，次局她的節奏被對手抓到，讓她無法主動發動攻擊，加上失誤偏多，才讓戰況緊張起來，末局她在教練提醒下，改變進攻節奏，才頂住對手的反撲。

由於這次排名賽攸關接下來世大運、亞運的代表權，讓江美慧有機會代表國家征戰兩項重要的賽事。

對此，江美慧說，這次在台北舉行的世大運是她首次參加，她會好好把握，希望把金牌留在台灣，至於亞運的部分，因為她過去並無參加重大國際賽事的經驗，所以她很期待能參加這項比賽。1060109

(中央社)